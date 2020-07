De politie heeft donderdag in een woning aan het Hof van Wezemaal in Bergen op Zoom een bedrag van meer dan 75.000 euro aan contant geld gevonden. De eigenaar van de woning is aangehouden op verdenking van witwassen.

De politie zocht in de woning van een verdachte persoon naar een vuurwapen, maar stuitte op het geld. Naast het geldbedrag zijn ook nog een auto en enkele horloges in beslag genomen, maar het vuurwapen werd niet gevonden.

De verdachte weigerde op het politiebureau een verklaring af te leggen over de herkomst van het geldbedrag en de goederen. In de loop van zondag is de betreffende persoon in vrijheid gesteld. Hij blijft verdacht van witwassen en zal zich eventueel later voor de rechter moeten verantwoorden.