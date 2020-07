Een motorrijder is zaterdagavond bij een eenzijdig ongeval op de Flintdijk in Roosendaal gewond geraakt. Het is niet bekend hoe het slachtoffer eraan toe is.

Door nog onbekende oorzaak verloor de motorrijder de macht over het stuur van zijn voertuig. Hij kwam daarna in botsing met de paal van een verkeersbord.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het ongeval. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.