Een 42-jarige man is zaterdagmiddag in zijn woning aangehouden door de politie, omdat hij eerder die middag een vrouw zou hebben mishandeld bij een pinautomaat aan de Sint Jansstraat in Sprundel.

De verdachte had rond 16.15 uur ruzie gekregen met de vrouw toen hij in de rij voor een pinautomaat stond te wachten. De vrouw vertelde aan de politie dat ze mensen voor liet gaan, omdat er iets misging bij het pinnen.

In de rij stond een man die haar aansprak, waarna het gesprek eindigde in een ruzie waarbij de man haar tegen de grond duwde en stevig vastpakte.

Enkele andere klanten begonnen te gillen, waarop de man wegliep en in zijn auto stapte. Een getuige noteerde het kenteken van de man en gaf dat later door aan de agenten.

Kort daarna werd de verdachte, een 42-jarige man uit Sprundel, in zijn woning aangehouden.