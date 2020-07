Een automobilist is zaterdagavond in Bergen op Zoom gewond geraakt toen hij met zijn auto tegen twee verkeerslichten was gereden. Het incident gebeurde op de kruising van de Van Konijnenburgweg met de Vierlinghweg.

Volgens getuigen zou de auto een stuk tegen het verkeer in zijn gereden en vervolgens tot stilstand zijn gekomen tegen de verkeerslichten.

Een ambulance kwam ter plaatse om de twee inzittenden van het voertuig te controleren. Een van de inzittenden moest worden overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Een bergingsbedrijf heeft de auto weggesleept.

De gemeente Bergen op Zoom is opgeroepen voor de beschadigde verkeerslichten, die op de hele kruising defect waren.