De politie heeft vrijdag na een tip spullen voor een hennepkwekerij aangetroffen in een garagebox en een busje in Bergen op Zoom. Een 17-jarige jongen en een 21-jarige man uit Bergen op Zoom zijn aangehouden.

Vrijdagavond rond 21.35 uur kwam een melding over een verdachte situatie binnen. Er zou een busje, waar mogelijk spullen voor een hennepkwekerij in lagen, zijn weggereden bij een garagebox aan het Neerland in Bergen op Zoom. De politie besloot het busje naar aanleiding daarvan te controleren.

In het busje en in de garagebox werden voor een hennepkwekerij bedoelde spullen aangetroffen. De verdachten uit Bergen op Zoom werden aangehouden.