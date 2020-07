Een man uit Roosendaal is in de nacht van maandag op dinsdag naar het ziekenhuis gebracht nadat hij gestoken en beroofd was van zijn telefoon in de buurt van het Roselaarplein in Roosendaal. Hij heeft donderdagochtend aangifte gedaan.

Het slachtoffer verklaart dat hij rond 23.30 uur tussen de Dokter Brabersstraat en het Roselaarplein liep toen hij door meerdere mannen werd aangesproken. De mannen staken het slachtoffer neer, namen zijn telefoon en gingen ervandoor.

De verdachten zijn vooralsnog voortvluchtig. De politie is op zoek naar getuigen om meer over het incident te weten te komen.