Een man is woensdagmiddag bij een ruzie gestoken door een huisgenoot in een woning aan de Molenstraat in Roosendaal. De verdachte kon even later door de politie worden aangehouden.

De huisgenoten kregen tegen het einde van de middag een woordenwisseling wat uitmondde in een gevecht. Het slachtoffert werd daarbij met een scherp voorwerp gestoken door zijn huisgenoot.

De dader ging er vervolgens vandoor. Ongeveer een uur later verscheen hij weer bij de woning en werd hij als verdachte van het steekincident aangehouden door de politie.

Het slachtoffer raakte licht gewond en is door ambulancemedewerkers behandeld aan zijn verwondingen.