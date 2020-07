Burgemeester Han van Midden van de gemeente Roosendaal heeft donderdag met onmiddellijke ingang de loods aan de Julianaweg in Wouwse Plantage laten sluiten. De loods was afgelopen tijd uitgebreid in het nieuws met beelden van een martelkamer.

De gedwongen sluiting duurt drie maanden. Dit betekent dat de loods op 9 oktober van dit jaar weer in gebruik genomen mag worden. De toegangsdeuren zijn verzegeld en de eigenaren van de loods zijn hierover in kennis gesteld.

"Inwoners van Wouwse Plantage moeten zich veilig kunnen voelen in hun leefomgeving. Ik begrijp dan ook heel goed dat het een gevoel van onveiligheid geeft als dit soort nietsontziende criminelen zo dicht in de buurt komen. Om die reden sluit ik deze loods voor drie maanden", aldus burgemeester Van Midden.

Op 22 juni deed de politie een inval in de loods vanwege het vermoeden dat de ruimte bestemd was voor het plegen van ontvoeringen en gijzelingen in het criminele milieu. De daarbij aangetroffen spullen bevestigden dit vermoeden. Het pand vormt daarmee een direct gevaar voor de openbare orde en veiligheid, aldus de burgemeester. Bij de politieactie werden zes mannen gearresteerd.