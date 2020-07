Het filiaal van supermarktketen Jumbo aan de Van Beethovenlaan in Roosendaal wordt verbouwd en uitgebreid tot een Jumbo Foodmarkt. De supermarkt hoopt in 2021 met de bouw te kunnen beginnen en in 2023 de nieuwe winkel te openen.

De nieuwe winkel vraagt ook om extra parkeergelegenheid. Daarom heeft Jumbo enkele panden aan de Hoogstraat gekocht. Deze zullen gesloopt worden waarna de vrijgekomen ruimte als parkeerterrein zal worden gebruikt. Ook het dak van de winkel zal gebruikt worden om te parkeren.

De nieuwe winkel wordt gefaseerd gebouwd. Gedurende de eerste fase van de werkzaamheden blijft een groot deel van de huidige winkel open. In de tweede fase zal een deel van de nieuwe winkel al openen, waarna de oude winkel wordt gesloopt en er verder aan de Jumbo Foodmarkt wordt gebouwd.

Naast het inlichten van de omwonenden, worden de plannen ook nog voorgelegd aan de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. De resultaten van de informatieronde en het gesprek met de commissie leiden mogelijk nog tot enkele aanpassingen.