De ondergrondse containers in gemeente Woensdrecht blijven definitief. Uit onderzoek is gebleken dat de proef met de ondergrondse containers op een aantal locaties heeft gezorgd voor een afname van 45 procent van het huishoudelijk afval.

Vorig jaar leverde de gemiddelde inwoner van Woensdrecht 131 kilo restafval in. Deelnemers aan de proef leverden 73 kilo restafval.

Het plaatsen van de ondergrondse containers voor restafval is een van de methoden die de gemeente gebruikt om de doelstelling van 100 kilo restafval per inwoner per jaar te halen.

"90 procent van de pilotdeelnemers heeft ervoor gekozen om de aansluiting op de ondergrondse container te behouden", vertelt wethouder Henk Kielman. 3 procent wil de container van 140 liter terug, 7 procent de grijze bak van 240 liter.

Inwoners van Woensdrecht die ook een aansluiting willen op de ondergrondse containers kunnen zich melden bij de gemeente.