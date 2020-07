De Roosendaalse burgemeester Han van Midden noemt de vondst van de zeecontainers in Wouwse Plantage, waarin criminelen hun rivalen mogelijk martelden "onvoorstelbaar". Hij wil bestuurlijke maatregelen treffen "die nodig zijn om de orde en veiligheid in de buurt te herstellen."

De politie heeft onlangs in een loods in het Brabantse Wouwse Plantage zeven zeecontainers gevonden die door criminelen gebruikt werden als martelkamers. Ze zouden zijn gevonden dankzij de hack van de versleutelde communicatiedienst EncroChat.

In de geluidsdichte containers waren handboeien aan het plafond bevestigd. Ook was er een stoel vastgeschroefd. Verder zouden in de containers onder meer vingerboeien en knipscharen zijn aangetroffen. De politie deelde dinsdag beelden van de container.

Van Midden zegt te begrijpen dat inwoners zich niet veilig voelen bij het idee dat criminelen zo dichtbij werkzaam zijn.

Burgemeester wil criminaliteit in buitengebied in kaart brengen

"Het is ons doel om de gebieden en bedrijven die potentieel gevoelig zijn voor criminele activiteiten in ons buitengebied in kaart te brengen", zegt de burgemeester. "Dat is een enorme klus, als je bedenkt dat de gemeente Roosendaal een oppervlakte van zo’n 107 vierkante kilometer beslaat."

Samen met het Openbaar Ministerie, de politie, belastingdienst en andere overheidsdiensten zet de burgemeester alle beschikbare middelen en instrumenten in om georganiseerde criminaliteit tegen te gaan.