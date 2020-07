Een automobilist reed zondagochtend met 161 kilometer per uur over de A16 bij Zevenbergen. Het rijbewijs van de man is ingevorderd.

De man werd rond 10.30 uur aangehouden door politieteam Verkeer Zeeland - West-Brabant. Ter plaatse is 100 kilometer per uur toegestaan.

De automobilist is een 27-jarige man uit Galder.