Eén persoon is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een autobrand aan de Strijpenseweg in Etten-Leur.

De auto is op z'n kop beland en daarna in de brand gevlogen. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.

De automobilist is naar het ziekenhuis overgebracht. De politie is een onderzoek gestart.