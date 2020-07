Wim Reijnders neemt op 9 juli afscheid als directeur van het West-Brabants Archief (WBA). Reijnders gaat met pensioen.

Samen met bestuurders en collega's gaf hij de afgelopen jaren vorm aan de samensmelting van drie kleinere archiefdiensten tot één grote regionale speler.

De in Sluis geboren Reijnders (64) werd in 2003 in Bergen op Zoom vooral bekend als directeur van het Markiezenhof. Hij combineerde die functie bovendien met de rol van gemeentearchivaris van Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht.

Sinds 2014 zette hij mede zijn schouders onder de fusie van het Regionaal Archief West-Brabant en de archiefdiensten van Roosendaal en Bergen op Zoom. Ook Jac Klijs, bestuursvoorzitter van het WBA, onderschrijft het belang van de rol van Wim Reijnders in het fusieproces.

Vanaf september zal Marcel Korving de functie van Wim Reijnders als directeur overnemen.