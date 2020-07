De gemeenteraad van Etten-Leur vergadert op maandag 6 juli over de mogelijkheid een wietplantage binnen de gemeentegrenzen te vestigen. Het Rijk wil namelijk gaan experimenteren met de legale kweek van hennep.

Experiment Gesloten Coffeeshopketen, of het 'wietexperiment', is bedoeld om te experimenten met legale kweek van hennep via het Rijk.

De gemeenteraad van Etten-Leur zou eerst op vrijdag 13 maart debatteren over de kwestie, maar dat werd uitgesteld vanwege de coronacrisis. Het gemeentebestuur heeft het onderwerp nu opnieuw op de agenda gezet, omdat alle aanvragen bij het Rijk voor dinsdag 28 juli binnen moeten zijn.

Aanvragers van een vergunning moeten in staat zijn minimaal 6,5 ton cannabis per jaar te telen. Zij moeten ook hasj kunnen leveren aan de 78 coffeeshops in de tien deelnemende gemeenten.

Het college geeft aan dat een hennepkwekerij niet is toegestaan in een cirkel van 350 meter rondom woningen, scholen of woongroepen voor kwetsbare personen. Verder moet er draagvlak bestaan in de omgeving.

De burgemeester van Etten-Leur, Miranda de Vries, heeft de bevoegdheid om de minister advies te geven over een cannabisplantage.