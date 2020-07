Mark Buijs, Aad Rijpsma en Joep de Wildt zijn genomineerd voor de Cultuurprijs 2020, zo werd woensdagavond bekendgemaakt.

Van 1 september tot 1 oktober kan via de gemeentelijke website gestemd worden op een van de genomineerden. Op 14 oktober wordt vervolgens de winnaar bekendgemaakt.

"Twee van de drie kandidaten worden al gedurende een aantal jaren gevolgd en de derde kandidaat heeft in februari, net nog voor de corona-uitbraak,een uitstekende prestatie geleverd", laat de organisatie weten.

Buijs staat bekend als "uitdrager van het cultureel erfgoed van het Rijke Roomse leven in Oudenbosch". "Buijs heeft zijn nominatie voor de Halderbergse cultuurprijs mede te danken aan zijn recente boekenproeverij op 6 maart 2020, met boeken uit zijn eigen boekenkast over de geschiedenis van Oudenbosch", aldus de jury.



Rijpsma is een schilder die volgens de jury "vele Halderbergenaren inspireert".

De Wildt, een ondernemer in Oudenbosch, is een "expert in tonpraten", een podiumkunst voorafgaand aan carnaval. "Hij heeft de volledige aandacht van het publiek en beheerst theatertechnieken."

De vakjury is er door de coronacrisis niet in geslaagd om kandidaten voor te dragen voor de jeugdprijs en de aanmoedigingsprijs.