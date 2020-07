De politie heeft woensdagochtend een hennepkwekerij aangetroffen aan de Zuidhaven in Zevenbergen. Een 51-jarige Bredanaar die op dat moment in de kwekerij aanwezig was, is gearresteerd.

In de kwekerij vonden agenten in totaal bijna tweehonderd hennepplanten. De kwekerij is door een gespecialiseerd bedrijf ontruimd. De politie ontdekte dat de plantage op een illegale wijze van stroom werd voorzien.

De man is voor verder onderzoek meegenomen naar het politiebureau.