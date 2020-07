Een lachgasverkoper is in de nacht van dinsdag op woensdag onder bedreiging van een vuurwapen van zijn lachgas beroofd op de Standhazensedijk in Geertruidenberg.

De bezorger moest rond middernacht een bestelling afleveren op de Standhazensedijk. Hier stond een donkere auto klaar om de bestelling aan te nemen. Toen de verkoper richting het voertuig liep, stapten drie mannen uit. Ze bedekten hun gezicht en belaagden het slachtoffer.

Daarop ontstond een worsteling, waarbij het slachtoffer zich uiteindelijk wist los te maken van zijn belagers. Vervolgens richtte een van de mannen een vuurwapen op de verkoper, waarna hij hard wegrende. De verdachten namen het lachgas mee en renden even later zelf ook weg.

Het slachtoffer alarmeerde de politie. De verdachten zijn nog voortvluchtig en de politie hoopt getuigen te spreken die meer over het incident weten. De auto van het slachtoffer bleek door de verdachten te zijn vernield.