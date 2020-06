De politie doet onderzoek naar twee inbraken bij brillenzaken in Bavel en Roosendaal en is daarbij op zoek naar getuigen. De inbraken vonden in de nacht van maandag op dinsdag plaats en de dieven namen in beide gevallen meerdere brillen mee.

In Bavel aan de Pastoordoensstraat werd een ruit van de zaak vernield. Dat gebeurde ergens tussen 2.20 uur en 2.30 uur. Er werden dure zonnebrillen ontvreemd.

In Roosendaal was het raak bij een brillenzaak aan de Nieuwe Markt. Daar ging iets voor 4.00 uur een inbraakalarm af. Agenten ter plaatse zagen dat er een ruit vernield was. Ook hier werden kostbare zonnebrillen gestolen.