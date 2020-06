Een auto is zaterdagavond tegen een hekwerk gereden in de bocht van de Boulevard Antverpia in Roosendaal. De bestuurder en de inzittende zijn meegenomen naar het politiebureau.

Het eenzijdige ongeval vond even voor 21.00 uur plaats in de bocht van de Boulevard Antverpia en de Badhuisstraat.

Wat de aanleiding voor het ongeluk is, is nog onbekend. De auto is door een bergingsbedrijf weggetakeld.