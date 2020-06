De politie is zaterdagavond massaal uitgerukt voor een vechtpartij aan het Philomenahof in Hoogerheide. Twee jongens en een man zijn aangehouden.

Om 20.35 uur kwam er een melding binnen over een flinke vechtpartij aan het Philomenahof, waarop de politie met meerdere voertuigen en de Koninklijke Marechaussee ter plaatse gingen.

Op de Scheldeweg troffen agenten een vijftienjarige jongen uit Roosendaal aan. Hij had een revolver bij zich en is aangehouden. De revolver bleek een alarmrevolver te zijn, welke in beslag werd genomen.

Hierna trof de politie op het Philomenahof een tweede vijftienjarige Roosendaaler aan. Hij was gewond in zijn gezicht. Ook hij werd aangehouden.

Op het Philomenahof stond een auto met een Belgisch kenteken, waarvan meerdere ruiten waren vernield. In het voertuig trof de politie nog een alarmrevolver aan. De bestuurder, een 27-jarige man uit Etten-Leur, werd gearresteerd. De auto is door een bergingsbedrijf weggetakeld voor verder onderzoek.

Het drietal is naar een politiecellencomplex gebracht. Ze zitten nog vast en worden zondag verhoord.