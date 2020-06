De coronacrisis gaat de gemeente Roosendaal tussen de 1,5 en 3 miljoen euro kosten, meldt het college op basis van een eerste inschatting in de vrijdag verschenen voorjaarsnota.

Het college schrijft dat de gemeente tijdens de coronacrisis vooral meer geld kwijt is aan de GGD. Hoe hoog de kosten precies zijn, is niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat de gemeenten moeten opdraaien voor het verwachte tekort van 25 miljoen euro van de GGD's in 2020.

"Ondanks deze roerige tijden blijft de financiële positie van de gemeente Roosendaal sterk en solide", stelt verantwoordelijk wethouder Toine Theunis (Financiën).

Ook moest de gemeente extra kosten voor bijvoorbeeld de inzet van handhavers (40.000 tot 50.000 euro). Daarnaast ontving de gemeente minder marktgelden (10.000 tot 30.000 euro minder) en was de opbrengst van straatparkeren kleiner (500.000 tot 800.000 euro). In de berekeningen is nog geen compensatie vanuit de overheid meegenomen.