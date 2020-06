Waterschap Brabantse Delta controleert extra op mensen die tijdens deze hoge temperaturen een duik in het water willen nemen van bruggen, sluizen en stuwen.

Medewerkers controleren met camera's bij op afstand bedienbare bruggen en sluizen. Daarnaast houden boa's van het waterschap actief toezicht.

"Mensen worden altijd aangesproken als we zelf gevaarlijke situaties constateren. Vooral nu het volgens de weersvoorspellingen tropisch warm dreigt te worden en de verleiding voor sommige jongeren groot is om vanaf een brug of sluis te springen", meldt een woordvoerder van waterschap Brabantse Delta.

Zwemmen is op veel plekken verboden omdat het gevaarlijk is. Dit geldt in de vaargeulen van rivieren en kanalen, in de buurt van bruggen, sluizen, stuwen en ballenlijnen, in de routes van veerponten en op en rond havens. Wie betrapt wordt, riskeert een boete van 140 euro.

Deze bekeuring geldt ook voor brugspringen. Inspecteurs van Rijkswaterstaat controleren extra. Een woordvoerder waarschuwt voor de sterke stroming in rivieren. Bij laag water is die stroming nog gevaarlijker. Zwemmers zijn voor schippers amper te zien. Kapiteins van grote boten kunnen bovendien bijna niet uitwijken. Ook bestaat het gevaar om te worden meegetrokken in de onderstroom van een passerend schip.

Acht jaar geleden kwam een student in Breda om het leven toen hij vanaf een brug de Mark indook. Duikers van de brandweer haalden hem nog boven water, maar hij overleed later in het ziekenhuis.