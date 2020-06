De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag een 22-jarige man uit Bergen op Zoom aangehouden in de Kloosterstraat in Roosendaal. Hij bleek een nepvuurwapen bij zich te hebben.

Agenten zagen de man op een scooter rijden en hadden direct in de gaten dat hij geen rijbewijs had. De Bergenaar ging ervandoor toen hij een stopteken kreeg.

Niet veel later werd de man lopend gezien en kon hij alsnog staande worden gehouden door de politie. In de tas van de man bleek een nepvuurwapen te zitten.

Het wapen is in beslag genomen en de man is aangehouden. Hij wordt donderdag verder verhoord.