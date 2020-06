Sportfondsen Nederland heeft de aanbesteding gewonnen voor het beheer en de exploitatie van vier binnensportaccomodaties in Roosendaal, zo maakt de gemeente woensdag bekend. Het gaat om de sporthallen In de Roos en De Omganck (Wouw) en de gymnastiekzalen aan de Jadedijk en in het Tolbergcentrum.

Sportfondsen Nederland is geen onbekende in Roosendaal. Zwembad de Stok wordt eveneens door het orgaan beheerd en geëxploiteerd. "Al heeft dat niet meegewogen in de beslissing, dat zou niet eerlijk zijn", aldus verantwoordelijk wethouder René van Ginderen.

De gymnastieklokalen waren in beheer van de gemeente, De Omganck was in particuliere handen en In de Roos werd beheerd door Optisport. "Door één partij te kiezen, creëer je rust bij de verenigingen", vindt Van Ginderen.

De aanbesteding geldt voor tien jaar en dat geeft Sportfondsen Nederland meteen de mogelijkheid om te investeren in de gebouwen. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar het horecagedeelte bij De Omganck.

"Dat willen we wel opknappen en meer van deze tijd maken, maar we gaan ook proberen om de bezetting omhoog te krijgen. Doordat we verantwoordelijk worden voor vier locaties, kunnen we ook meer kanten op met de verenigingen", zegt Amy van Bemmel namens Sportfondsen Roosendaal.