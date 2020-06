De politie heeft dinsdag bij een bedrijf op een industrieterrein in Ossendrecht ruim 56.000 euro aan contant geld in beslag genomen. Het is aan de eigenaar om aan te tonen hoe hij aan een dergelijk geldbedrag komt.

Er werden geen aanhoudingen verricht. De politie deed de inval nadat er informatie was binnengekomen over illegale praktijken binnen het bedrijf, die mogelijk verband zouden hebben met verdovende middelen.

Tijdens het onderzoek werden geen drugs aangetroffen. Wel kwam naar voren dat het bedrijf houdbaarheidsdata van blikken levensmiddelen verwijderde en inwisselde voor nieuwere houdbaarheidsdata.

De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) gaat verder onderzoek doen naar de fraude.