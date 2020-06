Het pand van Been Slaapadviseurs aan de Bisschopsmolenstraat in Etten-Leur maakt plaats voor een appartementencomplex. Het gebouw wordt een mix van woningen variërend in grootte van 87 tot 189 vierkante meter.

Het complex krijgt de naam Residentie de Been. Initiatiefnemer Kees de Been verwacht dat het project dit najaar kan starten. Bouwbedrijf Kees Goossens voert de bouw van het nieuwe appartementencomplex uit, naar het ontwerp van architect Ronald Heeren.

Elk appartement heeft een eigen parkeerplek onder een carport en een ruime berging aan de achterzijde van het gebouw, op een afgesloten terrein.

Agnes Tomesen Makelaardij start komende weken met de voorverkoop van de appartementen. In het najaar van 2021 klaar moet het complex klaar zijn.