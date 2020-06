De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag een 31-jarige man uit Sint Willebrord aangehouden op verdenking van heling en het bezit van een nepvuurwapen.

De man werd rond 2.30 uur op de Dahliastraat in Sint Willebrord ingerekend na een korte achtervolging. De man die bij de verdachte achterop zat, wist tijdens de achtervolging te ontkomen.

De 31-jarige man kon geen legitimatiebewijs laten zien. Daarom gingen de agenten over tot fouillering en controle van de buddy van de bromfiets. Daarbij werd een nepvuurwapen aangetroffen.

Ook was duidelijk te zien dat het contactslot van de bromfiets was verwijderd. Dit zou kunnen duiden op diefstal. Dit zal de politie verder onderzoeken. De verdachte is overgebracht naar het politiecomplex en wordt dinsdag verhoord.