Brabanders zijn in mei vaker slachtoffer geweest van cybercrime dan van inbraak, zo blijkt uit een maandag gepubliceerd onderzoek van VPNGids.

VPNGids heeft bij het onderzoek gebruikgemaakt van data van de Nederlandse politie, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en inzichten van verschillende experts.

Het aantal meldingen over cybercrime is in verband met de corona-uitbraak in de eerste vijf maanden van 2020 sterk toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Doordat mensen meer thuisblijven, is het voor criminelen minder aantrekkelijk om in te breken. Tegelijkertijd zijn mensen in de afgelopen tijd meer online actief.

In heel Nederland is het aantal meldingen over cybercrime in mei groter dan het aantal gemelde woninginbraken. Ook in Noord-Brabant was dit het geval. In mei werden 292 gevallen van cybercrime gemeld en slechts 186 woninginbraken.

"We zien de afgelopen tijd een sterke toename in verscheidene vormen van cybercrime. Ook veel partnerorganisaties die met cybersecurity bezig zijn, berichten hierover", aldus David Janssen, analist bij VPNGids.

"Niet alleen is een groot aantal nepwebsites en nepwebshops opgedoken sinds COVID-19, maar ook vriend-in-noodfraude veelal via WhatsApp, identiteitsfraude en malicieuze apps in de Play Store en App Store zijn in opkomst. De cijfers van mei 2020 zijn uiterst verontrustend in mijn ogen."