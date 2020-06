De politie merkt dat in het bewakingsgebied van het politieteam Bergen op Zoom de laatste tijd opvallend veel auto-inbraken plaatsvinden.

Dieven slaan vooral toe als duidelijk te zien is dat er iets te halen valt in de auto, meldt de politie. Ze gaan er vooral vandoor met losse buit zoals gereedschap, telefoons en laptops.

"Wij waarschuwen daarom om geen waardevolle spullen in de auto achter te laten of deze in het zicht te laten liggen. Een inbraak gaat gepaard met een hoop schade."