De Lionsclub Bergen op Zoom, die op zondag 27 september voor de zevende keer de Cultuur-Carrousel zou organiseren, heeft besloten het evenement voor dit jaar te schrappen. Het hele programma was al rond en wordt doorgeschoven naar volgend jaar.

Het evenement vindt dan plaats op zondag 26 september. Een aantal artiesten, groepen en gezelschappen, die voor dit jaar op het programma stonden, hebben hun medewerking daarvoor al toegezegd.

De Cultuur-Carrousel speelt zich jaarlijks af in een aantal locaties in de Bergse binnenstad. Het evenement biedt artiesten en groepen gelegenheid op het podium te laten zien wat ze in hun mars hebben. Het publiek kan er kennismaken met een zeer uiteenlopend cultureel programma. De opbrengst is bestemd voor een aantal goede doelen.

De organisatie concludeert dat de maatregel om 1,5 meter afstand te houden niet of nauwelijks te handhaven is.