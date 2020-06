De werkzaamheden aan de Molenstraat in Zundert zijn bijna klaar. Naar verwachting is het project 1 juli helemaal afgerond. Dat meldt de Gemeente Zundert zondag.

Maandag worden er herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de kruising met de Meirseweg. De kruising is een gedeelte van de dag afgesloten voor doorgaand verkeer. Verkeer kan de Meirseweg wel in en uit. De Molenstraat is bereikbaar via de Vincent van Goghstraat-Caspar Damstraat-Markt.

Na afronding van deze werkzaamheden (maandagmiddag of dinsdagochtend) start de aannemer met het opnieuw bestraten van het wegdek voor het Raadhuis. Dit gedeelte is destijds onder slechte weersomstandigheden bestraat.

Eerdere herstelwerkzaamheden hebben ook geen verbetering gebracht en daarom wordt dit gedeelte nu opnieuw bestraat. Dit duurt naar verwachting drie dagen. Verkeer kan rond het Raadhuis (Markt-Caspar Damstraat-Markt) terug de Molenstraat in.