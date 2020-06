De bouw van het nieuwe Etten-Leurse theater is donderdag gestart. De funderingspalen worden deze week in de grond geboord. Over anderhalf jaar wordt het gebouw in gebruik genomen en kunnen bezoekers genieten van het cultuurcentrum Nieuwe Nobelaer.

"Hier hebben we lang naar uitgekeken. We hebben samen met het bestuur van Nieuwe Nobelaer altijd het vertrouwen gehouden dat het nieuwe gebouw er zou komen. De politieke steun van de gemeenteraad is daarbij doorslaggevend geweest. Ik hoop dat we over anderhalf jaar trots kunnen zijn op ons nieuwe cultuurcentrum", zegt wethouder Ger de Weert.

"We zijn blij dat we deze klus mogen aanpakken. Het is voor ons een uitdaging om dit binnen de eisen te voltooien, maar we zijn desalniettemin enthousiast om een prachtig gebouw neer te gaan zetten. Bovendien willen we laten zien dat we betrokken zijn bij de gemeente", zegt Karel Vrolijk, directeur van bouwbedrijf Vrolijk.

Hilda Vliegenthart van Nieuwe Nobelaer kijkt uit naar het nieuwe centrum: "Het is extra spannend om in deze tijden een geheel nieuwe start te maken met ons cultuurcentrum. Gelukkig zijn onze medewerkers creatief en zien we overal kansen. Ik vertrouw erop dat we ook in de toekomst een gevarieerd programma kunnen aanbieden vanuit bibliotheek, kunsteducatie en theater als straks de deuren open gaan."

Het nieuwe cultuurcentrum wordt eind 2021 in gebruik genomen.