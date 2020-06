De politie doet onderzoek naar een mogelijk schietincident aan de Kalsdonksestraat in Roosendaal. Een bewonder meldde woensdagavond dat hij schoten had gehoord die vermoedelijk vanuit een woning kwamen.

De melding kwam rond 23.00 uur bij de politie binnen. Alle bewoners die aanwezig waren zijn uit de woning gehaald en de agenten doorzochten het huis, op zoek naar een mogelijke dader of sporen om veilig te stellen.

De dader troffen ze niet aan, wel werden er aanwijzingen gevonden in de woning dat er geschoten was. Mogelijk is er ook ingebroken in een van de kamers in het pand. Er zijn geen gewonden gevallen.

Volgens de bewoners was de dader op de vlucht geslagen. Door de politie zijn getuigen gehoord.