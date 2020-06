In een uitgebrande loods aan de Mariabaan in Wouwse Plantage is donderdag een drugslab aangetroffen tijdens politieonderzoek.

De brandweer rukte in de nacht van woensdag op donderdag rond 01.10 uur uit voor een grote brand in een loods in het buitengebied van Wouwse Plantage. De brand was zo groot dat de brandweer vooral moest inzetten op het behouden van de naastgelegen schuren. Het ging om een loods van ongeveer 100 bij 20 meter.

Drie brandweervoertuigen, een hoogwerker en een schuimblusvoertuig werden ingezet om de brand te blussen. De brandweer wist te voorkomen dat de naastgelegen varkensstal in brand zou vliegen. De brand was rond 3.30 uur onder controle.

Vervolgens startten de politie en brandweer een onderzoek op om de oorzaak van de brand te kunnen herleiden. Daarbij zijn de restanten van het drugslab aangetroffen. De Landelijke Forensische Opsporingsdienst is ter plaatse voor onderzoek.