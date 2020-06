De gemeente Bergen op Zoom is al op ongeveer dertig locaties in de gemeente bezig(geweest) met de bestrijding van de eikenprocessierups.

"Om overlast zo veel mogelijk te beperken maken we een zorgvuldige afweging tussen risico's, manieren van bestrijden en beperken van schade voor het milieu", stelt de gemeente. Er wordt daarom gewerkt met een mix van maatregelen. "Maar voor een succesvolle bestrijding zijn verschillende maatregelen nodig over meerdere jaren."

De gemeente heeft dit jaar onder meer bloembollen geplant die insecten aantrekken die de eikenprocessierups eten. Ook worden er voortaan minder eikenbomen geplant en bermen en grasvelden zijn minder vaak gemaaid, zodat natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups meer kans krijgen.

In het voorjaar is de gemeente tevens gestart met het bespuiten van bomen in gebieden waar de meeste overlast wordt verwacht. Op locaties waar niet gespoten wordt en later toch overlast ontstaat, wordt op een later moment overgegaan op bestrijding door zuigen of plukken.

Vanaf begin mei is de gemeente vervolgens begonnen met het wegzuigen van de eerste nesten. "We verwijderen nesten handmatig als de apparatuur er niet bij kan. Dat doen we met lijmspray en vervolgens doen we de nesten in een afgesloten zak. Vervolgens voeren we deze nesten af naar een verbrandingsoven."

De eikenprocessierupsen zorgen juist in deze periode voor veel problemen bij mens en dier, zoals jeuk en rode bultjes. Dit wordt veroorzaakt door de brandharen van de rups.