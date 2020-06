D66 en GBWP (Gemeente Belangen Werknemers Partij) willen dat de gemeente Bergen op Zoom samen met de kermisexploitanten optrekt als het gaat om een lobby richting de overheid.

Kermisexploitanten hebben het zwaar op dit moment. Vanwege de coronacrisis mogen er geen kermissen georganiseerd worden, terwijl dit juist de tijd is waarin de exploitanten hun geld moeten verdienen. Onlangs werd er dan ook al een manifestatie georganiseerd voor kermisexploitanten uit het hele land om snel weer aan de slag te kunnen.

"De kermis is onderdeel van de Bergse cultuur en zit diep geworteld in de samenleving. Het zou onze fractie ten zeerste betreuren als ondernemers die hun ziel en zaligheid in hun attracties gestoken hebben, het niet gaan overleven. Het is de taak van de overheid om ook voor deze ondernemers een opvangnet of maatwerk te bieden", zegt Ufuk Cuman van D66.

Er is op dit moment alleen nog geen stip aan de horizon voor de kermisexploitanten. Cuman wil dan ook dat de lokale politiek actie onderneemt, in gesprek gaat met de Bergse exploitanten en hun lobby richting de overheid ondersteund.

GBWP steunt oproep D66

GBWP kan zich helemaal vinden in die oproep en wil daar ook meteen de evenementenbranche betrekken.

"Ondernemers hebben het zwaar en zijn juist degenen die niet in beperkingen denken, maar in wat wel mogelijk is. Wij geloven dat wij daar als gemeente in deze tijd een zo goed mogelijk faciliterende rol in moeten hebben", aldus GBWP.

Volgens de lokale partij zijn er dan ook al de nodige creatieve oplossingen bedacht, maar vooralsnog krijgen de ondernemers nul op rekest.

