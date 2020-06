Een oudere man is maandagmiddag aan de Willem Dreesweg in Roosendaal met zijn scootmobiel het water ingereden. Met behulp van de brandweer is de man uit het water gehaald.

De scootmobiel is door de brandweer op het droge gebracht. Het is niet bekend waardoor de man in het water terechtkwam.

De politie laat weten dat de man aanspreekbaar was, maar hij werd wel nagekeken door het ambulancepersoneel.