De politie doet onderzoek naar een woningoverval zondagavond in Zevenbergen. Een bewoner van een huis aan de Duivesteen is ernstig bedreigd. De dader is nog voortvluchtig.

Agenten kregen rond 23.00 uur een melding binnen over de overval. De bewoner raakte niet gewond, maar de dader vluchtte wel met een onbekend geldbedrag.

De politie is op zoek naar getuigen.