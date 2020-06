Zorgcentrum Avoord versoepelt opnieuw de bezoekregeling voor bewoners van verpleeghuizen. Vanaf dinsdag mogen cliënten twee keer per week bezoek ontvangen van meerdere vaste personen.

Bezoekers mogen maximaal vijftig minuten blijven en met maximaal twee mensen tegelijk komen. Zij dienen zich in te schrijven voor het bezoek.

Daarnaast blijven er strenge regels gelden. Zo mogen bezoekers die last hebben van klachten die kunnen duiden op het coronavirus niet komen. Daarbij gaat het om symptomen als een verkoudheid, keelpijn, koorts of een grieperig gevoel.

De verruimde bezoekregeling geldt voor Kloostergaard, Franciscushof en het Anbarg in Etten-Leur, het Rijserf in Rijsbergen en De Willaert in Zundert.

Voor Contrefort in Etten-Leur blijft het bezoekverbod van kracht. Dat gebeurde nadat een bewoner positief testte op het virus. Alle woongroepen verblijven daar in quarantaine.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.