De politie heeft zaterdagavond in Roosendaal een hennepkwekerij ontdekt. De kwekerij in een woning aan de Kardinaal van Rossumstraat is geruimd en de bewoners zijn aangehouden.

De politie kreeg rond 21.00 uur een melding over een burenconflict op de Kardinaal van Rossumstraat. Agenten kregen daar na een gesprek met de bewoner het vermoeden dat er in de woning mogelijk een hennepkwekerij aanwezig was.

Na verder onderzoek werd op de bovenverdieping een werkende kwekerij met 116 hennepplanten aangetroffen. Er was ook sprake van diefstal van stroom. Een man en een vrouw zitten vast voor verhoor.