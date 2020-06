Poppodium Gebouw-T in Bergen op Zoom gaat vanaf juli de deuren weer voorzichtig openen voor bezoekers. Eén keer in de week, op vrijdag of zaterdag, wordt er binnen de huidige coronamaatregelen een concert georganiseerd.

"We zijn enorm blij dat we weer mensen kunnen ontvangen", meldt Joep Gudde namens het poppodium. Tijdens de afgelopen periode heeft Gebouw-T zich vooral op twee zaken gefocust. "We hebben voor de inwoners van Bergen op Zoom en omstreken verschillende livestreams georganiseerd met dj's en optredens, maar we hebben ons ook gericht op de vele vrijwilligers."

Gebouw-T heeft immers zo'n 150 vrijwilligers die allemaal niet terecht konden bij het poppodium. "Zij waren letterlijk hun plek kwijt, daarom hebben we samen met hen een speciale quarantainekrant opgezet en een online vrijwilligerscafé georganiseerd", vervolgt Gudde.

Het poppodium kreeg een aantal weken terug te horen dat het de deuren weer mocht openen. "We kunnen nu 84 personen kwijt in de zaal. We verkopen vooral tweepersoonstickets voor mensen uit hetzelfde huishouden, maar ook een paar éénpersoonstickets. We hebben speciale looplijnen ingericht, zodat mensen op veilige afstand naar het toilet kunnen en naar de bar", aldus Gudde.

Het eerste concert staat gepland op zaterdag 11 juli.

