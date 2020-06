De gemeente Moerdijk moet zwaar bezuinigen om de begroting sluitend te maken. Dat blijkt uit de kadernota met daarin de voorlopige cijfers, die het college van burgemeester en wethouders donderdag presenteerde aan de gemeenteraad.

De gemeente moet volgens het college bestuurlijk en beleidsmatig keuzes maken om zwarte cijfers te blijven schrijven. Volgens de huidige inzichten is de financiële opgave voor volgend jaar 6,8 miljoen euro, waarvan 4,4 miljoen euro structureel.

De gevolgen van de coronacrisis zijn nog niet meegenomen. Samen met de raad gaat het college de komende maanden aan de slag om tot een sluitende meerjarenbegroting voor de periode 2021-2024 te komen.

In de kadernota doet het college financiële voorstellen aan de raad over de kaders die het college kan en moet hanteren bij de verdere opstelling van de meerjarenbegroting 2021-2024. Ook geeft het college een overzicht op hoofdlijnen van de financiële positie voor de komende jaren.

"De uitkomsten van de kadernota zijn op zich geen verrassing. Vorig jaar zagen we deze tekorten al aankomen. Wat we in Moerdijk zien, past overigens in het landelijk beeld. Dat signaleerde ook accountantsbureau BDO recent nog in een onderzoek naar de financiële gezondheid van gemeenten", zegt wethouder Jack van Dorst.

"Onze positie is op diverse punten goed en stevig. Zo hebben we bijvoorbeeld relatief veel reserves en voorzieningen en zijn we in staat om risico's financieel op te vangen. Maar reserves kun je niet zomaar overal aan besteden. Je moet als gemeente bijvoorbeeld je structurele lasten betalen uit structurele inkomsten. Op dit punt hebben we richting volgend jaar nog wat stappen te zetten", aldus Van Dorst.