GBWP (Gemeente Belangen Werknemers Partij) heeft aan het college van burgemeester en wethouders in Bergen op Zoom gevraagd waarom er een vergunning is afgegeven voor een frietkraam op het Vogelenzangplein in Halsteren. De partij vindt dat gezien de coronacrisis een opmerkelijke beslissing.

Ondernemers van de Dorpsstraat hebben meerdere berichten gestuurd naar GBWP over de nieuwe frietkraam. "Zij waren zeer verbaasd en ongerust aangaande het feit dat er een houten huisje is gebouwd en geplaatst op het Vogelenzangplein. In dit huisje is een horecagelegenheid gevestigd met friet, snacks en softijs in de aanbieding", zegt Paul Schut van GBWP.

"De vaste lokale ondernemers met gelijke producten zijn net gedurende de lockdown maandenlang gesloten geweest en doen nu hun best om met het heropenen de geleden financiële schade te beperken."

De plaatsing van de frietkraam kan het herstel van de vaste horeca na de lockdown dan ook negatief beïnvloeden. "De plotselinge toevoeging van deze semi-tijdelijke horeca komt voor de bestaande ondernemers, die nu in overlevingsstand staan, wel heel slecht uit. Het maakt het herstel sinds de lockdown nog moeilijker", vervolgt Schut.

GBWP begrijpt dat de ondernemer van de nieuwe frietkraam ook zijn geld probeert te verdienen, maar "het toevoegen van deze gelegenheid aan de dorpskern lijkt onverstandig voor de langere termijn van de ondernemers".

Schut wil dan ook weten waarom het college hiermee akkoord is gegaan, of er ook andere locaties zijn bekeken en hoe de communicatie is geweest met omwonenden.

