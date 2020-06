Een 32-jarige man is woensdag gearresteerd nadat hij stoeptegel door een ruit van het politiebureau aan de Nieuwstraat in Roosendaal had gegooid.

De Poolse man zonder vaste woon- of verblijfplaats werd woensdag omstreeks 08.00 uur het bureau uitgezet wegens wangedrag. Toen hij buiten stond pakte hij een stoeptegel en gooide die door een van de ruiten van het gebouw. Agenten gingen meteen op zoek naar hem, maar hij wist te ontkomen.

Later die ochtend meldden omstanders dat op het Stationsplein een persoon iemand bedreigde met een mes. Het bleek om dezelfde man te gaan. Omdat er niemand aangifte deed van de bedreiging, werd de verdachte voor dit feit weer in vrijheid gesteld.

Op last van de Officier van Justitie werd hij echter meteen weer aangehouden voor de vernieling van de ruit. De verdachte wordt donderdag gehoord.