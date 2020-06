De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag in de Gentiaanstraat in Bergen op Zoom drie verdachten aangehouden na een melding van een auto-inbraak op de Eikstraat.

De politie ontving rond 4.00 uur een melding over diefstal van gereedschap op de Eikstraat.

Agenten stelden naar aanleiding van een signalement een buurtonderzoek in en vond in de Gentiaanstraat drie verdachten die voldeden aan het signalement.

De mannen (twee van 25 jaar en één van 29 jaar) hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. De politie heeft de zaak verder in onderzoek. Het gestolen gereedschap is nog niet teruggevonden.