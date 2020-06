Het Bravis ziekenhuis heeft een tweede operatierobot aangeschaft. Het ziekenhuis, dat al jaren investeert in robotchirurgie, wil zo de groei van het aantal ingrepen opvangen en de beschikking hebben over de nieuwste technologie.

In de eerste jaren werd de operatierobot met name gebruikt voor prostaatchirurgie. "Maar in de loop van de tijd zijn ook gynaecologie, chirurgie en bariatrie de Da Vinci (de naam van de operatierobot, red.) gaan gebruiken", meldt Arnoud Slooff, zorggroepmanager acuutcomplex in het Bravis.

"Daardoor is het aantal ingrepen gegroeid tot ongeveer vierhonderd per jaar. Die ontwikkeling gaat verder. We verwachten de komende jaren naar zeshonderd ingrepen per jaar te groeien en dan is de capaciteit van één robot onvoldoende."

Het investeren in medische technologie dient de patiëntenzorg bij complexe operaties. "Ook in deze moeilijke tijd zijn wij van mening dat investeringen noodzakelijk zijn om de verbetering en ontwikkeling van de patiëntenzorg te blijven realiseren", vervolgt Slooff.

"Met de robot kun je bewegingen maken die tijdens een reguliere operatie niet mogelijk zijn. Zeker bij operaties in het kleine bekken is dat een enorm voordeel. De patiënt heeft dankzij de robot kleinere wondjes, minder complicaties, herstelt sneller en kan daardoor eerder naar huis", vertelt uroloog Henry Bickerstaffe.

De robot wordt eind juni geleverd en komt in Bergen op Zoom te staan. "Op deze locatie is de acute en complexe zorg geconcentreerd. De robot past niet alleen heel goed in het profiel van Bergen op Zoom, maar ook in het ziekenhuis van de toekomst", aldus Slooff.