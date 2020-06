De gemeente Bergen op Zoom is een tweede onderzoek gestart naar de effecten van de coronacrisis voor de inwoners van de stad. Zo kunnen mensen via een enquête hun mening geven over de huidige adviezen en maatregelen.

"Het coronavirus heeft nog steeds veel invloed op ons dagelijks leven, al worden de maatregelen op veel plaatsen versoepeld. We willen graag weten hoe je deze periode ervaart", stelt de gemeente Bergen op Zoom.

In april van dit jaar werd zo'n zelfde enquête al eens uitgezet. Daaruit bleek dat 45 procent van de Bergenaren zich sinds de eerste uitbraak van het coronavirus in Nederland slechter voelt dan daarvoor.

De vragenlijst werd onder andere verspreid onder alle leden van het Burgerpanel. In totaal vulden 772 panelleden de vragenlijst in. Daarnaast werd de vragenlijst ook via socialemediakanalen gedeeld en daar kwamen nog eens 172 reacties op.

De tweede enquête bevat voor een deel dezelfde vragen als bij de eerste enquête. "Op deze manier kunnen we nagaan of er veranderingen zijn in vergelijking met de vorige enquête", aldus de gemeente, die benadrukt dat het onderzoek anoniem is.

