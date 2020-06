De brandweer in Zevenbergen vraagt autobezitters om hun voertuig niet of dichtbij bochten te parkeren. In veel straten in Zevenbergen zijn meer auto's dan parkeerplekken, waardoor mensen hun voertuig foutparkeren.

Dit lijkt onschuldig, maar heeft grote gevolgen voor de hulpdiensten. "Auto's die te dicht in de bochten staan geparkeerd hinderen ons en andere hulpdiensten", zo laat de Zevenbergse brandweer weten.

"Bij het aanrijden van een incident kan door juist uw auto te parkeren minuten of secondes bespaard worden. Zet uw auto daarom 5 meter uit de bocht, zodat wij er vlot langs kunnen."