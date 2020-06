De Bosschenhoofdse Midzomerfeesten gaan dit jaar niet door vanwege de coronacrisis. De 31e editie stond eind augustus op het programma, maar is nu verzet naar 27 tot en met 29 augustus 2021.

"Wij als comité betreuren dit ten zeerste, maar begrijpen dat de gezondheid van iedereen vooropstaat, anders is er namelijk weinig reden voor feest. Het comité heeft besloten de editie van dit jaar geheel te laten vervallen en niet naar een later tijdstip in 2020 te verplaatsen", zegt de organisatie.

"Uiteraard zullen wij in het laatste volle weekend van augustus 2021 weer groots uitpakken in en rondom de feesttent in het centrum van Bosschenhoofd. Zodra wij meer informatie hebben over het programma voor aankomend jaar zullen wij dit bekendmaken", aldus het bestuur.

